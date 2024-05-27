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ラルフローレン　スリッポン　ビッグポニー　27.5cm
商品番号 N24496069893
商品名

ラルフローレン　スリッポン　ビッグポニー　27.5cm
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ピンク状態はあまり良くないですが。希少な物です。サイズは27.5cmくらいです中古になりますのでご理解いただける方よろしくお願い致します。確実正規品です。リサイクルショップにて購入しております。
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