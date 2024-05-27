ラルフローレン　スリッポン　ビッグポニー　27.5cm

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商品詳細
メインカラー···ピンク状態はあまり良くないですが。希少な物です。サイズは27.5cmくらいです中古になりますのでご理解いただける方よろしくお願い致します。確実正規品です。リサイクルショップにて購入しております。
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