新品 23ss エメレオンドレ イカット チェック キャップ マルチ ツートン

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入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)【商品名】・AiméLeonDorePlaidAiméHat\"IKATPLAID\"(PLAIDSCRIPTCAP)【商品の状態】・「新品・未使用」→試着なし(撮影のため開封)・公式オンラインにて購入・付属品→専用チャックバッグ【カラー・素材】・クラウン部分→イカット柄(※主観→淡いグリーン、ブラウン、ベージュ等のグラデーションチェック)・つば部分→チャコール(※主観です)・コットン100%【サイズ】・頭囲free(51～64cmアジャスターで調整可能)・高さ12cm(深め)・つば7cm※数値は実寸⚫️イカット(ikat)とは、絣(かすり)織物のこと。幾何学模様や筆でかすったような柄が特徴的です。柔らかくドライな質感のクラウン部分は深めの作りで、頭の大きな方でもソワソワしない着用感が得られます。古着やビンテージ、くすみカラー等と相性の良い替えのきかないカラーウェイで、シンプルな装いに個性をプラスできます。『エイムレオンドレメンズレディースブランドバイカラーキャップハット男女兼用バティック柄民族柄エスニックNEWERA(ニューエラ)MOMA(モマ)NewBalance(ニューバランス)MADEinUSANEWERABBCAPHENDERSCHEME(エンダースキーマ)COMESANDGOES(カムズアンドゴーズ)ca4la(カシラ)cphRACAL(ラカル)1LDK(ワンエルディーケー)NEAT(ニート)等をよく検索される方に見ていただきたいお品です。』【注意事項】・コチラの商品は海外直輸入商品になります。国内の品質基準とは異なります⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得いただけない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・いかなる場合も購入者様優先です