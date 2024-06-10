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【動作OK☆ACアダプタ付】カワイ KAWAI MIDIパッチベイ MAV-8
商品番号 J23817956085
商品名

【動作OK☆ACアダプタ付】カワイ KAWAI MIDIパッチベイ MAV-8
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 3,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。カワイKAWAIMIDIパッチベイMAV-8の出品となります。【動作状況】通常動作確認済みとなります。【商品の状態】通常使用によるスレや傷がございますが、致命的な傷はないかと思います。【付属品】ACアダプターお探しの方、この機会にぜひご検討宜しくお願い致します。
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