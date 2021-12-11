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S-08 スポーンプレイセット3体
商品番号 K10328641866
商品名

S-08 スポーンプレイセット3体
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いものなのでパッケージに変色や台紙の四角それぞれ1〜2辺画像のような傷みがあります。バラ売りしません。
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