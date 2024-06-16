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HERMES ヴェルイル　ベルイル　コインケース
商品番号 S38700139500
商品名

HERMES ヴェルイル　ベルイル　コインケース
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESヴェルイル　コインケースG刻印（2003年）サイズ約W8×H8×D1.5ストラップ約44付属品　箱のみ。珍しい個体だと思います。バスティアに飽き飽きした方におすすめです。あくまでもUSEDになります。小さな傷やスレなどございますので、完璧を求める方はご遠慮ください。写真の写り方により、色合いや風合いが異なる場合がございます。ご了承ください。ご検討の程よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/kindness754105.html
http://narcologia.ru/goods/stage886097.html
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