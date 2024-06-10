チャレンジャー　ゾンビウルフ　Tシャツ　オオカミ　長瀬智也　XL ブラック

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商品詳細
今週末限定値下げ中です！チャレンジャーのゾンビウルフTシャツです。大きめのサイズなので、重ね着でも着用していただけると思います！☆サイズXL肩幅56、身幅59、着丈78、袖丈22(素人採寸ですので、多少の誤差等ご了承ください)☆カラーブラック☆商品状態背面のロゴ右下(写真3枚目)に、色落ちした跡があります。一般的な使用感がありますがまだまだお使いいただけると思います！☆購入元大手ブランドリユース店
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