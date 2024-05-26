ファーストアローズ　k18フェザー

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商品詳細
ファーストアローズのk18エクストラスモールk18フェザーです。2023年7月新品購入です。定価 27720円ギャラ、ポーチ付きカスタムから外れましたので、出品します。チェーンは付属しません。金相場は過去最大を推移しております。今後も上がることが予想されますので、この価格は安いと思います。値下不可
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