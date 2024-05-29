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ライオンハート プログレッソ エンブレム ペンダント シルバー950
商品番号 X47752301797
商品名

ライオンハート プログレッソ エンブレム ペンダント シルバー950
ブランド名 ライオンハート
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LIONHEARTライオンハートProgressoEmblemプログレッソエンブレムペンダントトップ※ペンダントのみの出品チェーンは付属しませんのでご注意下さい●素材　シルバー950/ジルコニア●サイズ　約W2.3×H3.9cm（留め具含む）●重量　約16g（実寸）●付属品　なし●新品参考価格　約5万円【状態】中古品使用に伴う薄傷、擦れ、汚れがあります。ジルコニアに欠けや取れなどはありません。簡易クリーニング済みです。目立つダメージはなく十分お使い頂けます。#LIONHEART#ライオンハート
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