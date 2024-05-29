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商品詳細
LIONHEARTライオンハートProgressoEmblemプログレッソエンブレムペンダントトップ※ペンダントのみの出品チェーンは付属しませんのでご注意下さい●素材 シルバー950/ジルコニア●サイズ 約W2.3×H3.9cm（留め具含む）●重量 約16g（実寸）●付属品 なし●新品参考価格 約5万円【状態】中古品使用に伴う薄傷、擦れ、汚れがあります。ジルコニアに欠けや取れなどはありません。簡易クリーニング済みです。目立つダメージはなく十分お使い頂けます。#LIONHEART#ライオンハート
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ライオンハート プログレッソ エンブレム ペンダント シルバー950 ...
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