NEIGHBORHOOD CI WIDE S-RING 黒 リング ワイド

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商品詳細
NEIGHBORHOODCIWIDE/S-RING221IVNH-AC02SILVER925カラー:BLACKシルバー925素材にブラックコーティングを施したオリジナルデザインのラージサイズフォークリング。リング内側にCIロゴのエングレービング。19号のみの1サイズ。2色展開。
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