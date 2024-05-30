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ラルフローレン　カードケース付き　長財布
商品番号 O69442582976
商品名

ラルフローレン　カードケース付き　長財布
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しいタイプの長財布になります。カードケースが別途付いており重厚感のあるメンズ向けの財布です。かぶせタイプで中にファスナーがありお札を入れるよう作りで、とにかくカードが沢山入ります。14枚収納可能。レザーが良い風合いで丁寧にお手入れをして来た商品です。カラー···ブラウン
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