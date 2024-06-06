【COACH】コーチ新品長財布シグネチャープリント+キーホルダー＋箱

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✭商品詳細✭新品／未使用品箱無し希望の方は500円値引き【型番】F758112【カラー】ブラック【サイズ】横幅：19cm高さ：10cmマチ：2cm重さ：250g【仕様】本体：ファスナー開閉内部：カード入れ×12ポケット×2マチ付き札入れ×3ファスナー付き小銭入れ×1前面：オープンポケット×1【素材】レザー【付属品】タグ・ケアカード・箱✭ケアカードに関しては、国内正規店でアフターケアが受けられます✭購入場所✭アメリカのアウトレット❁他サイトでも出品してますので予告なく出品を取消す場合がございます。✭【プレゼントにご購入した方】✭❁コーチの長財布と折り畳み財布のプレゼントの箱やラッピングについて、ご希望の方はコメントしてください。バッグなど大きな商品は今の所しておりません。・コーチのロゴ付き長財布箱(長財布のみ)＝500円・ギフトラッピング＝600円(財布)ロゴ無しの箱＋ラッピング＋リボンなど含みます送る際の荷物の大きさが大きくなるのでそれもプラスしております。出来るだけ早く発送しますが、ラッピングする分いつもより時間かかる場合も有ります。出来ない場合もあります#コーチ #プレゼント #財布 #ワレット #長財布 #COACH#新品 #ブランド #未使用 #MNCOACH