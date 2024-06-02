【最終値下げ】silver925 リング　鏡面仕上げ

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即購入ok！即日発送！ご覧いただきありがとうございます！2枚目の通りビンテージのリングになります当時の輝き、艶を取り戻すべく3度にわたる鏡面磨きを研磨剤と共にかけ仕上げております最終仕上げに使用した研磨剤は結婚指輪に使用されるものとなっており、輝きと艶は一級のものとなります！silver925の為この先も長い年月をかけて味が生まれ手に馴染んでいくことでしょうご要望があれば再度研磨も承っております！