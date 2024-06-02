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【最終値下げ】silver925 リング　鏡面仕上げ
商品番号 H67999344141
商品名

【最終値下げ】silver925 リング　鏡面仕上げ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入ok！即日発送！ご覧いただきありがとうございます！2枚目の通りビンテージのリングになります当時の輝き、艶を取り戻すべく3度にわたる鏡面磨きを研磨剤と共にかけ仕上げております最終仕上げに使用した研磨剤は結婚指輪に使用されるものとなっており、輝きと艶は一級のものとなります！silver925の為この先も長い年月をかけて味が生まれ手に馴染んでいくことでしょうご要望があれば再度研磨も承っております！
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