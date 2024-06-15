20.6g 20号　pt900 リング指輪　プラチナ喜平リング　チェーンマイアミ

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商品詳細
現物確認可能自己紹介欄一読お願いします。ピジョンにて購入しました。素材pt900サイズ20号重さ20.6gpt900刻印あり使用に伴う小傷あります。引き取りはご相談ください。よろしくお願いします。材質···プラチナカラー···シルバー
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