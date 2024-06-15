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20.6g 20号　pt900 リング指輪　プラチナ喜平リング　チェーンマイアミ
商品番号 D84090993830
商品名

20.6g 20号　pt900 リング指輪　プラチナ喜平リング　チェーンマイアミ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 38,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現物確認可能自己紹介欄一読お願いします。ピジョンにて購入しました。素材pt900サイズ20号重さ20.6gpt900刻印あり使用に伴う小傷あります。引き取りはご相談ください。よろしくお願いします。材質···プラチナカラー···シルバー
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