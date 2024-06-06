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- 茶道具 大正期平安三国丹祐作 黒楽筒火入(3客)香炉★時代物★4D1228
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商品詳細
茶道具大正期平安三国丹祐作黒楽筒火入(3客)香炉★時代物★4D1228サイズ(約):径10.6㎝、高さ10.5㎝、重さ458g
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