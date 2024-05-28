名刺入れ　栃木レザー　大容量

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栃木サドルレザーを使用した名刺入れになります。通しマチ仕様にする事により、かなりの枚数を収納できます。少ない枚数の時はペタンと薄くなります。収納例写真3枚目は約40枚写真4枚目は約90枚収納枚数に応じて厚さが変わります。【総手縫い】糸を絞り込みながら一針づつ縫い上げることにより糸の強度が増し、より強固な作品に仕上ります。糸の縫い目もガタつかないよう丁寧に作り込みかけております。size 横約10.7縦約7.5製作品は全て手作りです。 天然革特有の傷・シワ等見られる事があります。また、長く使用していただく事で、革独特の色焼け(経年変化)が見られます。ご自身だけの革製品としてお楽しみください。革の特性上、水に濡れたり、多湿環境での使用は、変形・カビ・色落ちの原因になります。ご注意ください。素材...本革カラー...ベージュ