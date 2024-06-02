カルティエ アタッシュケース トランク マストライン 大容量 ボルドー ...

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★ブランドCartierカルティエ★状態多少スレや汚れ等ありますがまだまだご使用いただけるお品です。記載以外にわずかなスレやよごれなど見落としがある場合がありますのでご了承お願いしますm(__)m★サイズ高さ31.5cm底横幅42cmマチ8cm持ち手17cm★購入場所ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）ブランドオークション古物市場・ストア商品★発送について発送は簡易包装です。箱が写っていても、基本的には箱なし発送です。箱付きをご希望の方は購入前にコメントお願いします。バッグは畳んだり、靴はコンパクトに入るものは入れて発送しますので気になる場合はご相談下さい。管理番号:A92319-42