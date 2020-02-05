【美品】CHANEL シャネル キャビアスキン　ココマーク二つ折り　革

【ブランド】CHANEL（シャネル）型番:A13496【素材】キャビアスキンレザー【カラー】ブラック黒【付属品】箱有証明書ギャランティカード付【状態】美品小銭入れ部分破れ小※スナップボタン裏側 この財布特有のダメージ使用に問題無し【サイズ】H10cm×W11.5cm×D1.3cm開閉：スナップボタン式開閉2：スナップボタン式[内側]札入れ：1小銭入れ：1カード入れ：8 【購入元】大手ブランドショップ【その他】お取り扱いブランドは本物のみとなりますので、安心してご購入ください。中古品につき、ご理解のない方や神経質な方はお控えくださいますようお願いいたします。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革



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