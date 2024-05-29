状態良 レアカラー クッキー対 ビンテージバンダナ RN13960 【M605

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【M605】ご覧頂きありがとうございます。レアカラーの生成り、人気絶大のクッキー柄対のビンテージバンダナです。◉カラー・・・生成り/焦茶/朱色◉ブランド・・・RN13960◉製造国・・・MADEINUSA◉素材・・・100%COTTON◉サイズ・・・54.5cmx54cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉数ウォッシュ程度の使用感の少ないUSEDです。画像のように皺と滲みがございますのでご注意下さい。1辺が耳で3辺がステッチです。数十年前のビンテージバンダナとなりますのでご理解ある方のみお願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にコメントください。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#ヴィンテージバンダナ#バンダナ