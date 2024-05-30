購入前コメント必須！Supreme NEW ERA デニムベースボールキャップ ...

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商品詳細
Supreme × NEW ERAベースボールキャップカラー デニム色サイズ 75/8(60.6cm)このカラーのこのサイズで 色褪せなし、汚れなし ベストコンディションですのでかなり希少価値はあります。使用回数も1回で、その後は、暗所で保管しておりましたのでキレイなデニムカラーの状態です。値段交渉はしておりません。評価の悪い方からの購入防止のため、購入前に１度、コメントください。無言での購入は厳禁でお願いします。カラー...ブルー形...ベースボール素材...コットン
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