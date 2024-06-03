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50sビンテージネクタイ　JIVE ロカビリー ズートファッション40s30s
商品番号 B56046841391
商品名

50sビンテージネクタイ　JIVE ロカビリー ズートファッション40s30s
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージネクタイTHEEASTERNfashioncraft柄、デザインのイイビンテージネクタイです。裏地　若干のシミあり表地　若干のシミありですが意外に目立ちません。長さ　約119センチused品になりますのでご理解のある方のみご検討下さい。
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http://narcologia.ru/goods/freezer564098.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion46178.html
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