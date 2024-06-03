50sビンテージネクタイ JIVE ロカビリー ズートファッション40s30s ...

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商品詳細
ビンテージネクタイTHEEASTERNfashioncraft柄、デザインのイイビンテージネクタイです。裏地 若干のシミあり表地 若干のシミありですが意外に目立ちません。長さ 約119センチused品になりますのでご理解のある方のみご検討下さい。
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