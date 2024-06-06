【新品未使用品】ポールスミス　二つ折り財布

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商品詳細
ポールスミスの二つ折り財布です。人気のミニクーパーシリーズの中でも特に売れている大人気商品です。湖畔と空のコントラストが映えた綺麗なカラーリングです。定価：35200円Mini\"とイギリスの湖水地方で撮影された大自然を背景にしたインクジェットプリントが美しい2つ折り財布。空に現れるタイムラプス効果を、マルチカラーで表現しました。サフィアーノ型押しを施し、コシ感がしっかりとした染料顔料仕上げの革を使用しています。R050923
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