ALZUNI オーダーメイド　エレファントベルト

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アルズニで家族がオーダーメイドしたベルトです。長さは写真にありますのでご確認下さい。ベルト、かぶせ両方ともグレーの象革です。バックルとサルカンは刻印が見当たらなくシルバーかわかりません。 クロスで磨いたら輝きが出たのでシルバーかもしれませんが刻印がないのでご理解お願いします。コンチョはフルールドリス「フレア」コンチョ２個とエンドパーツはL字の唐草模様です。フレアとL字はシルバー950刻印ありです。使用は家族が数回使ってしまったままだった様です。バックルとサルカン抜きでもトータルは約85000円位です。中古商品になりますので写真確認と気になる事はコメントお願いします。検索ワードウォレットハンガー カスタム バイク乗り アメリカンバイク シルバーアクセサリー インディアンジュエリー 希少品革製品 本革アリゾナフリーダムSAAD、天神ワークスビーズ屋公ちゃん FUNNY（ファニー）REDMOON（レッドムーン）KC'S（ケーシーズ）REDWING（レッドウイング）革蛸（かわたこ）ichi（イチ）花山（かざん）GANZO（ガンゾ）WhitehouseCox（ホワイトハウスコックス）Orobianco（オロビアンコ）ILBISONTE（イルビゾン)FARO（ファーロ）MOTO（モト）HERZ（ヘルツ）大峡製鞄（おおばせいほう）FUJITAKA（フジタカ）FLATHEAD（フラットヘッド）黒羽（クロウ）WILDSWANS（ワイルドスワンズ）LASTCROPS（ラストクロップス）NATIVESPIRIT（ネイティブスピリット）ARROW-TRIBE（アロートライブ）アメカジシルバー925シルバー950素材···本革カラー···グレー