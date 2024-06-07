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WILDSWANS BYRNE クロコダイル コードバン ウィスキー チョコ
商品番号 B61924782543
商品名

WILDSWANS BYRNE クロコダイル コードバン ウィスキー チョコ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 19,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WILDSWANSワイルドスワンズBYRNEバーン別注クロコダイルコードバンウィスキーサドルプルアップチョコ数年前に購入したワイルドスワンズ、人気のバーンです。通常使用しておりましたが致命的な深い傷はなく、これからも永く使っていただけるかと思います。忘れてしまいましたがどこかの別注で、フラップの内側がクロコダイルです。※箱のシールが剥がれているため、どこの別注かは分かりません。
http://narcologia.ru/goods/slide739187.html
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