WILDSWANS BYRNE クロコダイル コードバン ウィスキー チョコ ...

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WILDSWANSワイルドスワンズBYRNEバーン別注クロコダイルコードバンウィスキーサドルプルアップチョコ数年前に購入したワイルドスワンズ、人気のバーンです。通常使用しておりましたが致命的な深い傷はなく、これからも永く使っていただけるかと思います。忘れてしまいましたがどこかの別注で、フラップの内側がクロコダイルです。※箱のシールが剥がれているため、どこの別注かは分かりません。