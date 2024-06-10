《ムーレー》新品 イタリア製 ダブルステッチ レザーベルト 100cmまで対応

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《MooRERムーレー》新品定価55,000円イタリア製ESTE-NCダブルステッチレザーベルト100cmまで対応ビジネスプレゼントにもA7243商品説明★ブランド MooRERムーレー★商品名 ベルト★サイズ 100cmまで対応全長約115cm(バックル含む)幅3.5cm5つ穴(90cmから2.5cm間隔)★色 ブラック系※画像にて確認下さい★素材 牛革★定価 55,000円(税込)★状態 新品未使用(タグ・保存袋付)イタリア製★コメント★【MooRERムーレー】ムーレー（Moorer）は、1999年にイタリア・ヴェローナで創業されたメイド・イン・イタリーにこだわる高級ダウンジャケットブランドです。シンプルさの中に宿る価値の追求と挑戦を続けるムーレーは様々なこだわりを持って作られています。撥水加工の二重染色の生地や、中綿は直接注入するなど伝統的かつ革新的な製造手法により翳ることない逸品を作り出しています。ムーレーの上品で丁寧な作りは、ポケットやファスナー、釦など細かいディテールにも表れています。ラグジュアリー感あふれる素材やデザインが特徴です。レザーが二層になった仕様のダブルステッチレザーベルト。厳選された最高品質の素材を使用した上品なデザインの1本。ビジネスにもカジュアルにもお使いいただけるアイテム。プレゼントにも最適です。こちらの商品はコロネット(株)の新品です。#ムーレー#ベルト#ビジネス#プレゼント