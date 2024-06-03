センス抜群✨ポールスチュアート◆ネクタイ シルク100％ 日本製 チェック柄

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ご覧いただきありがとうございます。╰(*´`*)╯♡657-3#ネクタイ・小物usedチムグクルプロフィールをご確認願います♪⭐︎⭐︎⭐︎商品のご説明⭐︎⭐︎⭐︎♡ブランド♡ポールスチュアート♡お品物♡ネクタイ♡サイズ ※実寸大剣幅：8㎝小剣幅：4.5㎝全長：148㎝♡カラー・柄♡緑黄黄緑・チェック♡商品状態♡目立った傷や汚れはございません(*^^*)⭐️⭐️(*≧∀≦*)(*≧∀≦*)(*≧∀≦*)(*≧∀≦*)⭐️⭐️⚠️ネクタイの注意点⚠️・基本的に、大きなダメージのないものを出品しておりますがあくまでも中古のものです。なお、中古品になりますので、特有の匂いのある商品もございます。ご理解のある方のご購入お願い致します。・お色は写り具合により、多少の違いがある場合がございます。 色がイメージと違うなど、お客様都合での返品はお断りしていますので、写真をよく確認の上、ご購入下さい。・実測での採寸のため、若干の誤差がある場合がございます、ご了承下さい。・保管上、または梱包、配送（折りたたんで配送）でできるシワはご容赦ください。・自宅保管ですのでご理解願います・お写真の演出に使用している小物はついておりません。⭐️⭐️(*≧∀≦*)(*≧∀≦*)(*≧∀≦*)(*≧∀≦*)⭐️⭐️丁寧対応、まごころ込めて迅速発送を心掛けております。最後までご覧頂きありがとうございました(*'▽'*)