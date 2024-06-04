vintage 90s jazz tシャツ

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CABCALLOWAY（キャブキャロウェイ）のTシャツです。【ポイント】アメリカの人気ジャズシンガー、キャブ・キャロウェイのプリントTシャツです。希少な90年代USA製のヴィンテージです。プリントはポップで可愛く、また首リブなどのエイジングも古着らしい良い味を出しておりおすすめの一着です。【サイズ】・表記サイズL・実寸着丈70cm身幅53cm肩幅50cm袖丈20cm【カラー】ホワイト【素材】コットン100％古着屋購入で、3度着用しました。古着屋にご理解のある方のみご購入いただけますようお願い致します。