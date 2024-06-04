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送料無料⭐️アディダス ワッフル ポロシャツ メンズ Tシャツ 半袖 XL
商品番号 R68601050338
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送料無料⭐️アディダス ワッフル ポロシャツ メンズ Tシャツ 半袖 XL
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 4,200 円
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商品詳細

即購入ok!お早めにご検討下さい♪国内完売品　レア海外正規店購入　新品未使用タグ付きadidasPOLO23SSアディダスオリジナルスワッフルポロシャツ・オーバーサイズに着用できるので、今流行りのスタイリングにピッタリです・コントラストカラーが目を引くクラシックなディテールが、爽やかでクリーンなルックスを演出。綿とポリウレタンの混紡素材が快適な着心地とともに耐久性を向上。・70年代のスタイルを彷彿させる、まさにおすすめデザイン！SNSでも大人気☆彡.。カラー　ワンダーホワイトsize：　USXLサイズ着丈75(襟下から)身幅63裄丈52※素人採寸につき多少の誤差はご了承下さい
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