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【入荷新品】パームエンジェルス　Tシャツ　Lサイズ　ホワイト　ブルー
商品番号 V63226780351
商品名

【入荷新品】パームエンジェルス　Tシャツ　Lサイズ　ホワイト　ブルー
ブランド名 パームエンジェルス
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォトグラファーでありモンクレール(MONCLER)のアートディレクターでもあるフランチェスコ・ラガッツィ(FrancescoRagazzi)が手掛けるイタリア発のスケーターブランド『PalmAngels(パーム・エンジェルス)』■商品名：パームエンジェルス　PalmAngels半袖ユニセックスクルーネックビックロゴ■ブランド名：パームエンジェルス　PalmAngels■表記サイズ：L身丈77cm身幅57cm肩幅79cm袖丈18cm■色：白/White青/Blue季節感…春、夏、秋製造ライン上で出来た若干のミワ、縫製が甘い場合がございます。新品、未使用品ですが国内製品と比べると品質的に見劣りする場合がございます。並行輸入品（海外正規品）に知識の無い方、国内製品と同等の品質で完璧な商品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。
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