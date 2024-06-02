激レア！ZARAメンズ　Tシャツ　Barbieバービー　Ken

激レア！ZARAメンズのTシャツになります！新品未使用タグ付き！サイズ L 着丈 約70㎝ 身幅 約53㎝トイストーリー3に出ていたケンの顔だと思います！とてもインパクトのあるTシャツなので他の人と被りたくない方などにオススメです！ディズニーランド、シーに着て行っても目立つと思います。比較的早めに完売していたと思います！また新品未使用はあまり出回っていないので激レアなTシャツです！女性の方でも着ていただけるのではないでしょうか？新品未使用ですが一度人の手渡ったものになりますので、神経質な方や完璧を求められる方のご購入はお控え下さい。



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ - ホワイト | ZARA Japan / 日本



2023年最新】バービーケンTシャツの人気アイテム - メルカリ



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ - ホワイト | ZARA Japan / 日本



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ - ホワイト | ZARA Japan / 日本



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ - ホワイト | ZARA Japan / 日本



竹中夏海 on X:



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ



KEN BARBIE™ MATTEL Tシャツ



2023年最新】バービーケンTシャツの人気アイテム - メルカリ



竹中夏海 on X:



BARBIE バービー ZARA Tシャツ M



STRIPED KEN BARBIE™ THE MOVIE © WARNER BROS. T-SHIRT - White ...