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- 激レア！ZARAメンズ Tシャツ Barbieバービー Ken
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商品詳細
激レア！ZARAメンズのTシャツになります！新品未使用タグ付き！サイズ L 着丈 約70㎝ 身幅 約53㎝トイストーリー3に出ていたケンの顔だと思います！とてもインパクトのあるTシャツなので他の人と被りたくない方などにオススメです！ディズニーランド、シーに着て行っても目立つと思います。比較的早めに完売していたと思います！また新品未使用はあまり出回っていないので激レアなTシャツです！女性の方でも着ていただけるのではないでしょうか？新品未使用ですが一度人の手渡ったものになりますので、神経質な方や完璧を求められる方のご購入はお控え下さい。
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