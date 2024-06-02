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激レア！ZARAメンズ　Tシャツ　Barbieバービー　Ken
商品番号 Y31701693928
商品名

激レア！ZARAメンズ　Tシャツ　Barbieバービー　Ken
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 5,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア！ZARAメンズのTシャツになります！新品未使用タグ付き！サイズ　L　着丈　約70㎝　身幅　約53㎝トイストーリー3に出ていたケンの顔だと思います！とてもインパクトのあるTシャツなので他の人と被りたくない方などにオススメです！ディズニーランド、シーに着て行っても目立つと思います。比較的早めに完売していたと思います！また新品未使用はあまり出回っていないので激レアなTシャツです！女性の方でも着ていただけるのではないでしょうか？新品未使用ですが一度人の手渡ったものになりますので、神経質な方や完璧を求められる方のご購入はお控え下さい。
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