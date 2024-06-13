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SAINT LAURENT ラウンドファスナー長財布 サンローラン ブラック
商品番号 P56588519860
商品名

SAINT LAURENT ラウンドファスナー長財布 サンローラン ブラック
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック他サイトでも出品しているため購入時はコメントお願いいたします！中古品としてのご理解のある方のみご購入ください。商品状態よくご確認ください。写真追加などご要望ございましたらコメントお願いいたします。縦：約11cm横：約20.8cm奥行き：約1.8cmサイズ表記（～cm位）は目安です。#古着や#ヴィンテージに興味のある方や好きな方新しい#ファッションや#スタイリングに挑戦したい方！是非！以下のタグから私が出品している#衣料品や#服飾品をご覧下さい！#兆衣料服飾有名な#ブランドからヴィンテージ品等様々出品しております！
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