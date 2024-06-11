DoDo ポメラート　ドド　K18PG トナカイ　ペンダントトップ

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商品詳細
DoDoドド K18PGチャーム トナカイ です。現在販売中の ローズゴールド に近いお色ですが、18金です。3枚目の画像で、K18PGとK18YGを比較してみてください。優しいお色味です。こちらは1gサイズのものです。実際には1.1gくらいです。細かいスリ傷はありますが、目立つような傷はありません。3枚目、右側のチャームは別出品しております。ごめんなさい。お値下げはできません。カラー···ゴールド18金 アニマル トナカイ となかい
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