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DoDo ポメラート　ドド　K18PG トナカイ　ペンダントトップ
商品番号 A43802148946
商品名

DoDo ポメラート　ドド　K18PG トナカイ　ペンダントトップ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DoDoドド　K18PGチャーム　トナカイ　です。現在販売中の　ローズゴールド　に近いお色ですが、18金です。3枚目の画像で、K18PGとK18YGを比較してみてください。優しいお色味です。こちらは1gサイズのものです。実際には1.1gくらいです。細かいスリ傷はありますが、目立つような傷はありません。3枚目、右側のチャームは別出品しております。ごめんなさい。お値下げはできません。カラー···ゴールド18金　アニマル　トナカイ　となかい
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