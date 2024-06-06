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グレートフロッグ スカル ジルコニア リング THE GREAT FROG
商品番号 M68902094444
商品名

グレートフロッグ スカル ジルコニア リング THE GREAT FROG
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 23,021 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEGREATFROG（グレートフロッグ）のスカルリングです。ごらんの通り、額部分のジルコニアがインパクトあります。イメージ通りのハードなスタイリングに合わせるもよし、ジャケットスタイルの外しにつけてもよし。バンドやっている方でしたらギターやベース弾く際の指先のアクセントにいかがでしょう。勢いで購入しましたが、もったいなくて全く使用せず、未使用で保管していました。当時の定価は160,000円でした。商品状態は未使用ではありますが自宅保管でしたので、あくまで中古品としてご理解下さい。袋、箱ありです。サイズ…18～19号#スカル#リング#ジルコニア
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