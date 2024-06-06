グレートフロッグ スカル ジルコニア リング THE GREAT FROG

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商品詳細
THEGREATFROG（グレートフロッグ）のスカルリングです。ごらんの通り、額部分のジルコニアがインパクトあります。イメージ通りのハードなスタイリングに合わせるもよし、ジャケットスタイルの外しにつけてもよし。バンドやっている方でしたらギターやベース弾く際の指先のアクセントにいかがでしょう。勢いで購入しましたが、もったいなくて全く使用せず、未使用で保管していました。当時の定価は160,000円でした。商品状態は未使用ではありますが自宅保管でしたので、あくまで中古品としてご理解下さい。袋、箱ありです。サイズ…18～19号#スカル#リング#ジルコニア
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The Great Frog Jawless Anatomical スカルリング | rodeosemillas.com
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