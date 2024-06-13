【レア】ニューエラ　キャップ　サッカー　メキシコ　ケレタロ

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商品詳細
NEWERAキャップメキシコのサッカーチームのケレタロのロゴがついてます。ロナウジーニョもかつて所属していました。新品未使用ですが、自宅保管しておりました。#NEWERA#ニューエラ#キャップ#サッカー#メキシコ#リーガMX#ケレタロ#ロナウジーニョ#ブラジル代表#青カラー···ブルー
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