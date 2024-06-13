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【レア】ニューエラ　キャップ　サッカー　メキシコ　ケレタロ
商品番号 B31672279904
商品名

【レア】ニューエラ　キャップ　サッカー　メキシコ　ケレタロ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAキャップメキシコのサッカーチームのケレタロのロゴがついてます。ロナウジーニョもかつて所属していました。新品未使用ですが、自宅保管しておりました。#NEWERA#ニューエラ#キャップ#サッカー#メキシコ#リーガMX#ケレタロ#ロナウジーニョ#ブラジル代表#青カラー···ブルー
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