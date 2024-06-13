THE WARMTHCRAFTS-MANUFACTURE コードバン　靴べら

カラー···グリーンあげる予定でしたがものを変えることにしたので出品致しました。ラッピングしてあるので中身が見れませんが、阪急メンズ限定のお色の緑となっています。存在感が際立つキーホルダーを兼ねたコードバン製シューホーンです。仕様の金属パーツはレバースナップ部は真鍮製を用い、リング及びキーフック部は強度に配慮した鉄材製です。シューホーン箇所の芯材にも強度の高い鉄材製パーツを使用しております。ご自身のコードバンコレクションにお好みのカラーリングを追加される方が多くおられる一方、大切な方へのギフトにお選びいただく事も多いアイテムです。＜TheWarmthcrafts-Manufacture/ジ・ウォームスクラフツマニュファクチャー＞＜TheWarmthcrafts-Manufacture/ジ・ウォームスクラフツマニュファクチャー＞は製作を全て日本国内で行い、コードバンとホースハイドを用いた鞄/財布/小物/アクセサリーを展開する日本のブランドです。#靴べら#キーホルダー#革小物購入時の金額¥9,900



コードバン 靴べら



CORDOVAN SHOE HORN / The Warmthcrafts Manufacture Web Store



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伊勢丹メンズ館限定 コードバン 靴べら



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The Warmthcrafts-Manufacture – 福岡店



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