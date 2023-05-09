FENDI フェンディ　バスケットボール　チャーム

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新作の、フェンディのバスケットボールのキーチャーム、キーホルダーです。お箱、布袋付きです。ご希望であれば、頂いた時のフェンディの袋、リボンもおつけ致します。袋は折り目が付き、くしゃっとなってしまっています...プレゼントとして差し上げるには新しいフェンディの袋をお買い求め頂いた方が良いかと思います。すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。宜しくお願い致します！