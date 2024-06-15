VANS オールドスクール OG 50周年 BLACK 27cm

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VANSオールドスクールOG50周年記念モデルサイズ:27.0㎝以前、中古品で購入して2回履きましたが、サイズが合わないため、出品いたします。ソールには、シューグーの様な保護剤が付いていますが、調べれば取ることも出来ると思います。紐は緩み防止のためだと思いますが、結び目があります。このまま履くと、店先での展示の様な見た目になると思います。アッパーやソールの状態は良いと思いますが、あくまでも中古品で、個人差があると思いますので、気になる方はご連絡ください。箱なしですが、別のOLDSKOOLの箱で良ければ、その箱に入れて発送します。説明Vans50周年を記念し、USAMADE時のディテールを忠実に再現したモデル「OLDSKOOLOG」がリリース。USAMADE時のモデルの特徴である細身のラスト、ノーズの短いアッパーデザイン。ヒールパッチは白地のラバーに赤でプリント、インソールは当時をイメージした白のパッチを貼り、サイドテープにはフリクションテープを使用し当時の製法を再現。細部にまでこだわったヴィンテージデザイン。Vansの50周年を記念し、インソールのロゴには“50THANNIVERSARY”の文字が刻まれている。VANSoldskoolskatesk8