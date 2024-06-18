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VINTAGE vintage ヴィンテージ ブレスレット
商品番号 E69460969447
商品名

VINTAGE vintage ヴィンテージ ブレスレット
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージショップで購入したアクセサリーです。VINTAGEvintageヴィンテージブレスレット全長：約19.5㎝　（留め具・アジャスター除く）素材・年代は不明です。※used商品ですので、小傷・変色感があります。出来るだけ、詳細に画像掲載しております。.119
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