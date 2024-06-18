VINTAGE vintage ヴィンテージ ブレスレット

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商品詳細
ヴィンテージショップで購入したアクセサリーです。VINTAGEvintageヴィンテージブレスレット全長：約19.5㎝ （留め具・アジャスター除く）素材・年代は不明です。※used商品ですので、小傷・変色感があります。出来るだけ、詳細に画像掲載しております。.119
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