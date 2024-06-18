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COACH コーチ カード ケース シグネチャー ブラック ブルー
商品番号 A39460852791
商品名

COACH コーチ カード ケース シグネチャー ブラック ブルー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)商品説明、プロフィール確認を必ずお願い致します❗️※商品は出品と削除を繰り返しますのでお気に入りの商品がある場合はフォローをお願い致します☆古物商許可申請を取得し、会員しか参加できない競市場で購入しているので鑑定済み商品です。ご安心ください❗️★商品ランク目立った傷や汚れなし★商品説明▪️サイズ縦：約100mm横：約70mmマチ：約5mm▪️色ブラック黒ブルー青ネイビー紺色▪️素材▪️付属品なしこちらで用意した梱包材を使用して発送させて頂きます！らくらくメルカリ便で発送致します。購入後48時間以内に発送致します。⚠️値下げ交渉はご希望の金額をご提示の上、コメントください。出来る限り対応させて頂きます。(大幅な値下げは出来かねます。)⚠️注意点中古品ですので画像に写り込まない汚れ、小さな傷、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がございますので出来る限り気付いた点は写していますが画像にて確認お願いします。⚠️万一、商品がご納得いただけない場合、返品可能です。その際の送料は、ご負担お願い致します。⑮6-6-22/5
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