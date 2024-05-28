ポールスミス　二つ折り財布

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●ポールスミス 二つ折り財布大変人気のある絵柄の財布です。あるサイトでは２５０００円から３８０００円で完売しています。多少の使用感はあるもののまだまだ十分使用して頂けると思います。写真でご確認下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。発送は簡易な包装での発送となりますので予めご了承下さい。カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...二つ折り素材...本革