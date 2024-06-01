今週末限定お値下げ❣️極美品dunhill ダンヒル 長財布 レザー ゴールド金具

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ダンヒルの二つ折り長財布を出品します。頂いてから使おうと箱から出しましたが、普段から折り畳みのコンパクトな財布を使っている為、使わないまま保管しておりました。使用していないので傷やスレ等はございませんがあくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。【サイズ】約縦9.6×横19×マチ1.2cm多少の誤差はお許しくださいカードケース×10お札入れ×1コインケース×1その他ポケット×2トラブル防止のため、返品返金はお断りしております。写真をご覧いただきまして、よくご検討いただけますと幸いです。よろしくお願い致します！ご質問等ございましたらコメント欄よりお願いします。