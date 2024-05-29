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HERGOPOCH カーキ　本革 レザー　クラッチ　セカンドバッグ
商品番号 Y77812351353
商品名

HERGOPOCH カーキ　本革 レザー　クラッチ　セカンドバッグ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お洒落なレザーのバッグです。22000円で購入しました。◇素材：ワキシングレザー(牛革)◇本体：W302×H170×D35（mm）◇重量：約260グラム◇生産国：日本◆【内側】：ポケット(M)×4素材···本革カラー···カーキ柄・デザイン···無地ペッレモルビダ、HERGOPOCH
http://narcologia.ru/goods/stepchild662952.html
http://narcologia.ru/goods/waveform280517.html
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