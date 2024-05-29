HERGOPOCH カーキ　本革 レザー　クラッチ　セカンドバッグ

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商品詳細
お洒落なレザーのバッグです。22000円で購入しました。◇素材：ワキシングレザー(牛革)◇本体：W302×H170×D35（mm）◇重量：約260グラム◇生産国：日本◆【内側】：ポケット(M)×4素材···本革カラー···カーキ柄・デザイン···無地ペッレモルビダ、HERGOPOCH
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http://narcologia.ru/goods/waveform280517.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi188047.html
エルゴポック／HERGOPOCH バッグ セカンドバッグ クラッチバッグ 鞄 メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラウン 茶 11-ENV エンベロープ 封筒型 シボ革 シュリンクレザー
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[エルゴポック] クラッチバッグ セカンドバッグ KG-CL Kingly Series キングリーシリーズ プライムグレインレザー メンズ
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