【定番】LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ マネークリップ LV

【商品名】LOUISVUITTONルイヴィトンタイガマネークリップ【商品状態】中古【採寸】横約 2.1cm縦約 4.5cmまち約0.5cm(最厚部分)【仕様】マネークリップ【購入先】大手真贋鑑定済リユースショップ【シリアル】OB0196【カラー】ブラック【付属品】本体箱保存袋【素材】レザーメタル【ポイント】LOUISVUITTONルイヴィトンタイガマネークリップM00020札入れパンスアビエネオLVクラブ普段のお仕事を頑張っているあなたに。大切な人へのプレゼントに。他の人とは違う高級感をあなたに【備考】即購入OKです！写真にて状態をご確認の上、納得いただける方のみご検討よろしくおねがいします。フォロー割引き実施中です！フォロー割ご希望の方はご購入前にコメントの方よろしくお願い致します！(*^^*)※2000〜5000円→200円引き※5001〜10000円→300円引き※10001円〜→500円引き好きの方に是非。



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