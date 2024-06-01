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レザースタッズウォレット トラッカーウォレット 長財布 黒
商品番号 Y94550900635
商品名

レザースタッズウォレット トラッカーウォレット 長財布 黒
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

参考に作ったウォレットの出品です。構成は札入れ2ヶ所、カードポケット4ヶ所、フリー1ヶ所になります。制作革さ牛ヌメ革インレイは白のヌメ革ボタンは真鍮製になります。サイズ180mm×100mm×24mm製作後何回か使用しました。画像の通り全然綺麗な状態ですが中古になります。よろしくお願いします。リアルマッコイズカバーオールオーバーオールウォバッシュデニムリーバイスライダースネイバーフッドアンダーカバールイスレザーウルフレザーギャルソンビンテージトライアンフショットハーレーヴィンテージレプリカミリタリーブラックミーンズ
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