ポーター カードケース 名刺入れ

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商品詳細
数回程度の使用で箱にしまって保管しておりました。多少のスレ等はございますが、全体的にとてもキレイな商品だと思います。状態は良いですがあくまで中古品としてご理解ある方のみのご購入をお願いします。写真でご確認ください。#革#PERTER
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