Porter ポーター長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポーターの長財布になります。状態:美品外側全体にはやや傷や汚れありますが角スレやほつれなどなくとても綺麗な状態です。ファスナースムーズです。内側 とても綺麗な状態です。カードケースとお札入れは目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です。小銭入れ傷や汚れなどありません。ファスナースムーズです。注意事項：あくまでも中古品となりますので写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···ナイロンxレザー
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