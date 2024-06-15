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90s イニシャル A 2トーン ツバ裏グレー 刺繍ロゴ 6パネル キャップ
商品番号 K87773715927
商品名

90s イニシャル A 2トーン ツバ裏グレー 刺繍ロゴ 6パネル キャップ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap………………………………………………………◆ポイント・90年代のイニシャル刺繍のベースボールキャップ・人気のツートンカラー※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ頭囲：57cmツバ：7㎝◆状態：B【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色：グレー　ブラック　イエロー◆素材：表記なし◆番号：2307021SC………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
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