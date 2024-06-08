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B.B.simon✨ペンダントヘッド
商品番号 N51310647544
商品名

B.B.simon✨ペンダントヘッド
ブランド名 ビービーサイモン
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カッコいいです✨メンズ.レディースどちらにも良いです✨サイズ　縦　約　4cm横　約　3cm奥行き　　　約　4mmペンダント.ブローチなどご使用方法を考えるのも楽しいですね❤︎家庭保管品にご理解頂ける方何卒よろしくお願い致します⭐️
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