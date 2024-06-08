B.B.simon✨ペンダントヘッド

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商品詳細
カッコいいです✨メンズ.レディースどちらにも良いです✨サイズ 縦 約 4cm横 約 3cm奥行き 約 4mmペンダント.ブローチなどご使用方法を考えるのも楽しいですね❤︎家庭保管品にご理解頂ける方何卒よろしくお願い致します⭐️
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