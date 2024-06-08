★在庫処分 グレヴィオ 本革 二つ折り 折財布 一流 の 折り財布 一粒万倍日

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補足説明：グレヴィオ本革二つ折り折財布一流の財布職人が作る二つ折り財布財布メンズコードバン折り財布ふたつおり2つ折り財布一粒万倍日ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。弊社はお客様の手元に最速で商品をお届けする仕組みを採用しております。ご注文頂いたのち、翌日～3日以内にお手元に到着致します。※商品により例外もあります。※離島は例外となります。商品説明 ：ブランドGLEVIO(グレヴィオ)色Black材質レザースタイルカジュアルパターンソリッドこの商品について表地:レザー留め具の種類:NoClosure【表地】アンティークガラスレザー【素材へのこだわり】タイトコートした牛側をロールコーターで顔料を4、5回塗り重ねウレタンコーティングをしています。手作業で色むらを付けている非常に手の込んだ革になります。【確かな機能性と鮮やかなデザイン性】膨らみにくく出しやすい小銭入れ、出し入れしやすいカードポケットなど、素材だけでなく使い勝手にもこだわりを持って商品開発をしています。【財布に求められる機能を随所に施した】余計な装飾は省き、使い勝手の良さと飽きの来ないデザインにしました。【収納】カードポケット11、フリーポケット3、札入れ1、小銭入れ1ブランドなど ：//梱包にも注意してお届け致します。土日に関して、配送業者がお休みであるため、土日前のご注文は出荷が遅れます。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。