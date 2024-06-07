フェンダー Fender ギターアンプ 真空管アンプ SVD-20CE

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Fender SVD-20CE ギター アンプ 真空管 フェンダー | labiela.com

メンテナンス済みで御座います！■大型アンプで得られる音圧感を持ったサウンドをシミュレートした新機能、キャビネットスタイル・スイッチを装備。 ３WAYのロータリーノノブはSMALL、LARGE,STACKのポジションがあり、ノブがSMALL位置で従来通りのオールマイティなサウンド、LARGE位置では大型キャビネットを持つコンボアンプの鳴りをシミュレートしたダイナミックなサウンド、STACK位置ではスタックタイプのキャビネットをシミュレートしたサウンドとなり、量感、質感のあるサウンドが得られます。■ノーマルチャンネルとドライブチャンネルの２チャンネルを装備。別売のフットスイッチで切り替え可能。■ソリッドステートのノーマルチャンネルは伝統あるフェンダーのクリーンなトーン。ドライブチャンネルは真空管を利用したリアルチューブ・ドライブにミッドブースト・スイッチを持たせ、サウンドバリエーションの幅を広げています。■ラインレベルのエフェクト機器や、ライン録りレコーディングに便利なプリアウト、パワーイン端子を装備。■英国セレッション社と共同開発したフェンダー・ジャパン・カスタムのギター用８インチ・スピーカー \"REDFORCE8\"プロフェッショナル・ラウドスピーカーを2基搭載。◆製品情報◆・出力：20W(RMS),40W(PEAK)・スピーカー：8\"CELESTION[REDFORCE8]x2・真空管：12AX7x1・コントロール：NORMALch[VOLUME,TREBLE,BASS]DRIVEch[GAIN,VOLUME,TREBLE,MIDDLE,BASS,]REVERB,CABSTYLE・ジャック：INPUT,HEADPHONES,FOOTSWITCH,PREOUT,POWERIN・消費電力：32W・サイズ：465(W)x355(H)x215(D)・重量：9.8Kg