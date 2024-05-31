期間限定値下げ！　バイカーズウォレット　長財布

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商品詳細
バイカーズウォレット長財布メンズカービングサドルレザー透かし彫りヌメ革手彫りハンドメイド財布カービング財布カービング長財布ほぼ使用しておりませんのでとても綺麗です。表面の石がはずれているので格安で出品させていただきます。好きなものを付けていただくとまだまだ使用していただけると思います。
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